Acqua non potabile a Mornese

MORNESE - E' a causa di alcuni valori non conformi riscontrati in mattinata dall'ASL che, a partire dal primo pomeriggio di oggi, il Comune di Mornese ha pubblicato un'ordinanza finalizzata alla tutela della salute pubblica. Si tratta di un documento firmato dal sindaco del paese, Simone Pestarino, che estende a tutti i suoi concittadini il divieto di utilizzare l'acqua erogata dall'acquedotto. Resta possibile, chiaramente, utilizzare l'acqua per lavarsi e per tutte le necessità contingenti, eccezion fatta per dissetarsi o per cucinare. Sarà l'amministrazione comunale in carica a comunicare l'effettiva risoluzione del problema.