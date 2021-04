Chiusa piazza Garibaldi, il mercato si sposta in piazza XX Settembre

OVADA - Trasloco in vista per alcuni banchi del mercato settimanale che, complice la chiusura di piazza Garibaldi a causa dei lavori previsti alla rete del gas, saranno collocati in un nuovo spazio del centro storico della città.

A partire da domani, mercoledì 14 aprile, dunque, gli ambulanti saranno presenti all'inizio di via Cairoli, in piazza Assunta, piazza San Domenico e nella striscia solitamente riservata al transito delle vetture di piazza XX Settembre. Una zona già utilizzata in passato per i banchetti del Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato, che torna ad essere impiegata a causa dell'intervento avviato all'inizio della settimana proprio nell'area solitamente interessata dal mercato del mercoledì e del sabato.

Il passaggio dei mezzi da piazza XX Settembre dovrebbe comunque essere garantito, visto che gli autobus di linea effettueranno la fermata in corso Martiri della Libertà e non nella corsia specifica utilizzata solitamente. Salvo controindicazioni, ai veicoli sarà concessa l'opportunità di transitare proprio in quel breve tratto di strada solitamente interdetto alla circolazione. La piazza, infatti, non sarà completamente chiusa al traffico in quanto potrà essere raggiungibile con accesso da via Torino e possibilità di sosta sul solo lato fronte esercizi commerciali.