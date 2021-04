Lions: quattro artisti per il recupero di Santa Lucia

OVADA - Giancarlo Soldi, Elena Vignolo, Ezio Minetti e Nadia Meneghello. Sono loro i quattro artisti che parteciperanno alla speciale iniziativa del Lions Club di Ovada, dedicata alla ristrutturazione della chiesetta di Santa Lucia di Ovada, frazione Costa. «Rappresenta una meta di passeggiate - spiega Augusto Compalati, attuale presidente dell’associazione - Nella comunità è molto conosciuta per per la vicina fonte d’acqua e perché teatro, per oltre 25 anni della “Festa del bosco” in programma ogni ultima domenica del mese di luglio».

Il progetto prevede la creazione di T-shirt e shopper sulle quali verranno stampati i disegni messi a disposizione per l'occasione dai quattro artisti. Sarà possibile scegliere e prenotare gli articoli, con un'offerta minima effettuata tramite bonifico o presso i punti convenzionati di seguito elencati: l'edicola Nervi in Piazza Assunta, la Gelateria Lung'Orba e la Parrocchia di Costa di Ovada (la prenotazione potrà avvenire la domenica, dopo la messa delle 10.00). Le opere originali, realizzate per le stampe, saranno messe all'asta appena possibile, per raccogliere ulteriori fondi.

Nadia Meneghello (nella foto sopra) è restauratrice e decoratrice ad ampio raggio che «ama dipingere tutto ciò che è possibile dipingere». Ezio Minetti (nella foto sotto) è conosciuto conosciuto per i suoi lavori con l'utilizzo di materiali di riciclo e dei suoi occhiali che «permettono di vedere oltre, leggendo fra le righe».

Giancarlo Soldi (nella foto in basso) è molto noto per la sua arte visiva che da sempre traduce i suoi pensieri in manualità e colori. Elena Vignolo (nella foto sotto) sta spopolando sui social grazie alle sue “girls”, faccine dall'aria semplice ed irriverente che si esibiscono spiritose su tazze, magliette e bijoux.

“Quattro Artisti per Santa Lucia” è il nome del Service che ha il patrocinio del Comune e al quale partecipa l'Enoteca Regionale: il sabato mattina, durante “La Corte del Vino”, sarà possibile provare e ordinare le creazioni, realizzate da Cool - Made di Enrico Santamaria. Per info: pagina Facebook “Lions Club Ovada”.