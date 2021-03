Viabilità, un mercoledì difficile in via Cavour

OVADA - Non potranno circolare tra le 8.00 e le 18.00, o comunque fino al termine dei lavori, i veicoli in via Cavour. L'ordinanza emessa dal comune di Ovada è valida per mercoledì 31 marzo. Il provvedimento è stato emesso per consentire agli addetti della impresa Elecnord di proseguire nei lavori di riordino dell'area di parcheggio situata al termine di corso Martiri e all'incrocio con corso Italia e la suddetta via.