Piazza Castello, nuovo intervento per la scalinata

OVADA - L'amministrazione comunale rimetterà mano alla scalinata di piazza Castello. L'intervento è inserito nell'elenco stilato dall'Ufficio Tecnico comunale. La conferma è arrivata l'altra sera dall'assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Capello. Pochi i dettagli sull'operazione. «La cifra che impiegheremo - ha spiegato Capello - sarà inferiore a 100 mila euro. Per questo motivo l'intervento non è inserito tra quelli indicati nel piano triennale delle opere». Recuperata solo otto anni fa e inaugurata nel settembre 2013, già dagli anni successivi la scalinata ha fatto alzare più di un sopracciglio per lo stato di degrado avanzato denotato in più punti. All'epoca, la spesa affrontata da Palazzo Delfino fu di 127 mila euro per eliminare il muraglione e ripristinare il disegno originario. I locali situati sotto la superficie non sono mai stati ultimati. Il progetto più volte evocato per farne un punto di attrazione e partenza di diversi percorsi cicloturistici non si è mai concretizzato. Oggi gli intonaci attaccati dalla forte umidità dell'area si sgretolano. Sul piede di guerra le opposizioni. "Ovada viva" con Pier Sandro Cassulo e Movimento Cinque Stelle con Mauro Lanzoni hanno annunciato l'intenzione di andare a fondo alla questione per verificare se l'intervento del 2013 sia stato effettuato in modo adeguato.