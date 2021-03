"Corte del vino": vetrina in Enoteca per altri cinque produttori

OVADA - Castello di Grillano, Cantina di Mantovana, Tenuta Gaggino, Cascina Belvedere 1932 e Anfossi. Sono queste le cinque aziende locali che, a partire dalle ore 9.00 e fino alla tarda mattinata di oggi, sabato 13 marzo, saranno presenti in via Torino per il secondo appuntamento de "La Corte del vino". Si tratta dell'iniziativa inaugurata sabato scorso con la presenza di cinque produttori della zona rappresenta l’apertura di una fase nuova per l’Enoteca che prova a ricoprire il suo ruolo di promozione pur nelle difficoltà della fase che stiamo attraversando. Accanto alla vendita diretta di vini locali che rappresenta il piatto forte dell’iniziativa, troveranno spazio momenti di approfondimento sulla storia della viticoltura locale e momenti di cultura a 360°.

Lo scopo è quello di attirare più compratori delle nostre zone e, quando sarà possibile, ripetere l’operazione con i turisti. In programma c’è anche la riproposizione di “Sconfinamenti”, la rassegna letteraria creata l’estate scorsa con la direzione artistica di Raffaella Romagnolo. «La Corte del vino - spiega il presidente Mario Arosio - se l’emergenza sanitaria lo permetterà diventerà una consuetudine dei sabato ovadesi».