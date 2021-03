Strada 199 di nuovo transitabile

ROCCA GRIMALDA - Le prime auto sono transitate poco dopo le 11.00. Qualche minuto primo il sindaco del paese Enzo Cacciola aveva alzato la sbarra all'ingresso del paese. E' di nuovo transitabile la strada 199 "delle fontane", chiusa per oltre quattordici mesi a causa del dissesto sulle colline che la affiancano. "Oggi è solo un momento simbolico - ha precisato lo stesso Cacciola - la vera festa la faremo quando si arriverà alla riapertura completa". Il tratto a senso unico alternato, regolato da semaforo, è di circa 800 metri. Ad un comitato creato in paese, con il coordinamento della Provincia, il compito di gestire la strada che sarà temporaneamente chiusa in caso di allerta meteo.