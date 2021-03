Enoteca: torna "La Corte del vino", il mercato dei vini locali

OVADA - Torna sabato tra le 9.00 e le 13.00 la “Corte del vino” l’iniziativa studiata dall’Enoteca Regionale per fornire ai produttori locali una vetrina di vendita diretta dei loro prodotti. Per il primo appuntamento del nuovo ciclo si parte con cinque aziende nel cortile davanti all’ente di promozione: Cà Bensi, Cascina Belvedere 1932, Cantina di Mantovana, La Piria, Gaggino.

L’iniziativa sarà impreziosita dall’immagine realizzata per l’occasione dal pittore e critico d’arte Ermanno Luzzani, un’allegoria che riprende la tipica casa coloniale piemontese con colline e boschi in lontananza; il tavolino posto al centro con le bottiglie di vino rappresenta un invito alla convivialità e all'accoglienza nel prepararsi per un giorno di festa.