L'Ovadese piange il dottor Zavaideh

TAGLIOLO - Era ricoverato all'ospedale di Alessandria dal novembre 2020. Ziad Zawaideh ha perso la sua battaglia con il Covid. Per tanti anni è stato il medico di base di Tagliolo fondamentale per impegno e dedizione proprio nelle prime fasi dell'emergenza sanitaria non ancora superata. Ziad Zawaideh aveva 68 anni. Lascia la moglie Enrica, i figli Camilla e Jeriet anch'essi medici. Una lunga scia di cordoglio si sta diffondendo in tutto l'Ovadese. "Un impegno costante - l'ha ricordato il sindaco di Tagliolo, Giorgio Marenco - Vogliamo esprimere il nostro cordoglio e il dolore di tutta una comunità".