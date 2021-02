Strada delle fontane: riapertura più vicina

C’è finalmente una prospettiva concreta per la riapertura della strada provinciale 199 “delle fontane” che collega il centro di Rocca Grimalda con la Ovada - Alessandria. Il via libera è arrivato due giorni fa al termine dell’ennesimo incontro tra Comune e Direzione provinciale della Viabilità. «Entro fine mese - spiega il sindaco, Enzo Cacciola - apriremo una corsia per un senso unico alternato». La svolta è arrivata dopo gli interventi effettuati sui versanti da mettere in sicurezza, nel quadro della convenzione già stipulata tra i due enti: taglio della vegetazione pericolosa, rimozione dei detriti causa di instabilità del fronte. L’ultimo atto sarà la collocazione di barriere new jersey sul lato destro in corrispondenza delle frane, l’installazione dei semafori provvisori. Lavori effettuati con risorse comunali (25 mila euro) e supporto tecnico della Provincia.



Sarà il meteo a determinare l’apertura del passaggio. In caso di allerta gialla per precipitazioni le sbarre provvisorie si abbasseranno come capitava fino al mese di dicembre anche sulla ex statale 456 del Turchino. Novità anche per il ripristino definitivo. «La Provincia - precisa Paolo Platania, responsabile della Direzione Vibilità - si è occupata della progettazione. L’intento è quello di avviare la gara d’appalto entro l’estate per terminare i lavori entro l’anno». Per finanziare i 700 mila euro arrivati dalla Regione col cofinanziamento da 100 mila messo a disposizione dal Comune diversi mesi prima.