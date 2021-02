Corso Italia e via Voltri, speranza per un intervento

OVADA - Dopo le proteste, una timida apertura. La Provincia di Alessandria sarebbe quasi pronta a mettere mano agli asfalti di via Voltri e Corso Italia, due tratti cittadini della 456 del Turchino in uno stato di degrado senza troppi precedenti in epoca recente. A dare la notizia, nei giorni scorsi, è stato il sindaco Paolo Lantero. "Abbiamo sollecitato un intervento della Provincia - ha spiegato - più volte. Da Palazzo Ghilini mi hanno confermato che sono riusciti a reperire alcune risorse per risolvere, almeno, le situazioni più gravi". Un vero percorso a ostacoli quello che si è formato nelle due vie, auto costrette a fare lo slalom tra buche e avvallamenti creati dal traffico intenso in uscita dall'A26 e in transito verso le aree artigianali di via Molare e l'Acquese. "Non dovrebbe passare molto perchè ci mettano mano". L'impasse sulle due vie è un'altra delle conseguenze dell'eterno iter per il passaggio della 456 del Turchino dalla competenza di Palazzo Ghilini a quella di Anas.