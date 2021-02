Sono 211.614 i piemontesi vaccinati contro il Covid-19

TORINO - Altre 9.486 persone hanno ricevuto ieri il vaccino contro il Covid in Piemonte, mentre a 8.991 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 211.614 dosi (delle quali 73.397 come seconda), corrispondenti al 83,7%% delle 252.580 finora disponibili per la nostra regione.

Questo pomeriggio, intanto, conferenza stampa della Regione per un aggiornamento sul cronoprogramma vaccinale, in particolare riguardo alla popolazione più anziana: gli over 80, infatti, inizieranno a ricevere la prima dose a partire da domenica 21 febbraio.