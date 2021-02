Arriva da Vercelli il nuovo responsabile Arpa

ALESSANDRIA - Dal 6 febbraio a guidare il dipartimento di Alessandria e Asti dell'Arpa sarà Marta Scrivanti, al posto di Alberto Maffiotti che andrà a dirigere il dipartimento di Torino.

Scrivanti è laureata in Chimica, 47 anni, dal 2017 ricopre inoltre il ruolo di vice-direttore del Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord-Est, che riunisce le province di Vercelli, Novara, Biella e Verbano-Cusio-Ossola. "Mi impegnerò per mettere a frutto l’esperienza maturata in questi anni di attività nell’Agenzia, valorizzando altresì le competenze e il lavoro di tutto il personale del dipartimento. Proseguirò i rapporti di collaborazione e di sinergia con le istituzioni sul territorio, per tutelare al meglio la qualità dell’ambiente in cui viviamo", ha detto, fresca di nomina.

(Alberto Maffiotti)