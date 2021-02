Certificati, soppressi i diritti di segreteria

OVADA - Niente più diritti di segreteria per il rilascio di certificati di qualunque natura: stati di famiglia, autentiche di firma, rilascio di nulla osta. La decisione, adottata dalla Giunta Comunale, è in vigore dal 1° gennaio 2021. I diritti di segreteria restano ancora in vigore per i certificati anagrafici cosiddetti “storici” e per il rilascio delle carte di identità cartacea ed elettronica. «Un provvedimento - spiega il vice sindaco, Sabrina Caneva - volto alla semplificazione delle procedure burocratiche e ad una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi comunali». I diritti di segreteria precedentemente in vigore erano i seguenti: la riscossione dell'importo del diritto di euro 0,26 per gli atti e le autentiche in carta libera e di euro 0,52 per gli atti o le autentiche in carta resa legale. Tale pagamento comportava la necessità del contante allo sportello in quanto l'utilizzo di bollettino postale o di bonifico aveva per l’utente costi sproporzionati rispetto al valore versato. Con l’eliminazione dei diritti di segreteria si snellisce il procedimento di rilascio della documentazione richiesta, con beneficio per il cittadino e per il Comune.