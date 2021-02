Atl, ok dei sindaci alle fusioni

TORINO - L’assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio, ha raccolto l’assenso della maggioranza dei soci della Atl di Alessandria (Alexala) per l’attivazione delle procedure che vedranno l’azienda fondersi con altre realtà di quadrante. All’incontro di questa mattina hanno partecipato il presidente di Alexala, Pierluigi Prati; il sindaco di Quattordio, Alessandro Venezia; l’assessore al Turismo del Comune di Alessandria, Mattia Roggero; il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi; il sindaco di Rosignano, Cesare Chiesa; il Presidente del Consorzio Sistema Monferrato, Andrea Cerrato; il sindaco di Tortona, Federico Chiodi; il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia; il sindaco di Castelletto Monferrato, Gianluca Colletti; il sindaco di Ovada, Paolo Giuseppe Lantero; l’assessore al Turismo del Comune di Acqui Terme, Lorenza Oselin e per il Consorzio della Tutela dell’Asti, Stefano Ricagno.

IL COMMENTO DELL'ASSESSORE ROGGERO

Tutti hanno espresso parere favorevole all’operazione che dovrà essere portata a compimento entro il 30 maggio 2021 così come previsto dalla legge Madia sul riordino delle aziende Partecipate.

«C’è grande volontà di continuare a lavorare per esprimere i nostri valori con le peculiarità dei territori in un progetto in cui nessuno avrà un ruolo di gregario ma da comprimario - sottolinea l’assessore Poggio - La fusione è funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, non solo per quanto concerne l’informazione al pubblico, ma anche in funzione del sostegno agli operatori del settore ed in generale della valorizzazione dei territori di competenza».