Piazza XX Settembre, si chiude l'odissea dei rifiuti?

OVADA - C'è il via libera definitivo dell'Arpa al complicato procedimento che da più di un anno e mezzo tiene in scacco il completamento dell'intervento sul marciapiede di piazza XX Settembre. La nota trasmessa al comune di Ovada qualche giorno fa accoglie le analisi, e le successive integrazioni, effettuate nell'area teatro del ritrovamento di rifiuti durante la fase preliminare del cantiere nel maggio 2019. L'analisi di rischio effettuata dal condominio accanto al ritrovamento qualifica il sito come "non contaminato"; decade così la necessità di interventi di bonifica. "Una buona notizia - ha commentato il sindaco di Ovada, Paolo Lantero - Ora speriamo si possa davvero portare a termine il cantiere che era stato avviato".

La riqualificazione del marciapiede di piazza XX Settembre era stata inserita nel progetto col quale il comune di Ovada aveva partecipato al bando per i percorsi urbani del commercio. Da Torino era arrivato un contributo di 124 mila euro, sull'intervento complessivo da 420 mila, ad un certo punto messo in discussione dall'allungamento dei tempi. Ad attendere la conclusione di una vera e propria odissea anche gli operatori commerciali che fanno i conti con un vero e proprio scempio nell'area delle loro attività.