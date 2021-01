Scuola, circa 2.300 positivi in Piemonte

TORINO - "La ripresa delle lezioni in presenza al 50%, dal 18 gennaio, finora non registra particolari criticità”: parole dell'assessore all’Istruzione Elena Chiorino ieri in Commissione, in Regione.

L'esponente della giunta Cirio ha poi snocciolato i numeri dei trasporto e, soprattutto, del tracciamento: "4.500 corse in più alla settimana nei trasporti urbani ed extraurbani, con 55 corse di autobus aggiuntive ai collegamenti ferroviari”, ha spiegato l’assessore, per un costo settimanale di 800mila euro. Riguardo ai contagi, sulla base dei tamponi effettuati per il contact tracing, tra il personale docente ci sono 372 positivi e 472 in quarantena, tra il personale non docente i positivi sono 169, con 324 in quarantena. Gli studenti positivi sono 1.763, quelli in quarantena sono 3.748".

Chiorino ha poi riferito sui primi risultati del progetto Scuola Sicura, partito il 4 gennaio per realizzare uno screening su base volontaria attraverso un tampone ogni quindici giorni al personale scolastico e ogni mese agli studenti di seconda e terza media: "Il progetto costa 7 milioni di euro e i dati dal 18 al 26 gennaio riguardano il personale scolastico, con 4.307 tamponi prenotati, 4.194 eseguiti e 75 positivi, una percentuale dell’1,79%".