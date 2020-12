Su Zoom la storia del crollo della diga

MOLARE - Al disastro della diga che il 13 agosto 1935 causò centoundici vittime, collocate per lo più nella frazione Borgo di Ovada, ha dedicato un sito nato nel 2005 e un volume molto approfondito ancora disponibile. Ora il geologo molarese Vittorio Bonaria proseguirà nella sua azione divulgativa anche grazie alla piattaforma zoom. L'appuntamento è per le 17.00 del due gennaio. Il titolo dell'evento, in programma sulla piattaforma Zoom è "La diga di Molare e il disastro del 13 agosto 1935 - Un evento non molto remoto ma totalmente in remoto". "Riproporrò - spiega Bonaria - parte delle relazioni già preparate in passato. L'intento è di far conoscere la storia anche a chi non è di questo territorio". I posti sono limitati a 30, già in esaurimento. "E' probabile - aggiunge l'organizzatore - che ci sarà un secondo appuntamento il 5 gennaio". Per iscriversi è necessario mandare una mail a molare@molare.net entro le ore 16.30 del 1° gennaio. Il tempo previsto è di 70 minuti, oltre a eventuali domande e risposte.