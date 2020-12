Consiglio, minoranze chiedono chiarimenti al sindaco

OVADA - Si chiude anche l'anno politico amministrativo. E lo fa con una seduta del consiglio comunale, in programma domani sera, mercoledì 30 dicembre, dalle 21.00, che sembra essere la naturale continuazione di quella precedente contraddistinta da un forte scontro tra le opposizioni e il sindaco Paolo Lantero. Una sensazione avvalorata dall'ordine del giorno previsto e dai punti presentati dalla minoranza. In particolare l'interpellanza presentata sia da "Ovada viva" con i consiglieri Piersandro Cassulo, Angelo Priolo, Fabio Forno e Assunta Boccaccio, che dal Movimento Cinque Stelle con l'unico rappresentante Mauro Lanzoni, per la registrazione via etere delle sedute del consiglio stesso. Entrambi i capigruppo di opposizione, Cassulo e Lanzoni, presentano altrettante interrogazione sul comportamento tenuto dal sindaco Paolo Lantero in occasione dell'ultima seduta del consiglio:quella sera, si verificò un pesante screzio a proposito della decisione e delle modalità di concessione di un contributo da 50 mila euro alla Servizi Sportivi per la gestione del Geirino.

Nel corso della serata anche due ordini del giorno. Quello presentato da "Ovada viva" affronta il problema del disagio vissuto dai residenti del Gnocchetto, la frazione spezzata in due dalla perdurante chiusura della strada 456 del Turchino. L'amministrazione invece presenta un documento a sostegno della legge regionale in materiale di gioco d'azzardo e di prevenzione delle ludopatie. Com'è oramai consuetudine i lavori si svilupperanno attraverso la piattaforma Gotomeeting. Per seguirli è necessario inviare una mail di richiesta secondo le modalità che saranno pubblicate sulla home page del sito del Comune.