Il Natale dei commercianti "Il nostro Babbo social tornerà"

OVADA - Anche il secondo appuntamento con Babbo Natale sui social ha ottenuto un grande successo. Sono tanti i bambini che, con i loro genitori, si sono lasciati accompagnare in un’esperienza nuova grazie all’iniziativa proposta per la vigilia da Vivi Ovada.

Tanti personaggi

«A ottobre non avremmo mai immaginato di riuscire ad organizzare il Natale», spiegano gli organizzatori. «Pronto, Babbo Natale?» è il risultato dell’impegno di tanti commercianti del territorio che hanno messo il loro piccolo tassello. «I bambini sono entusiasti, così come i genitori e i nonni. Ringraziamo i negozi che hanno partecipato con entusiasmo nonostante il periodo non proprio produttivo. Il Comune che ha partecipato attivamente». Hanno partecipato agli incontri anche altri colorati personaggi, come Mamma Natale, un’impegnatissima aiutante intenta a realizzare pacchi e pacchetti e una maestra d’inglese a caccia della sua classe di alunni. Molto divertenti le richieste dei bambini e curiose le comunicazioni degli adulti. C’è anche stata una mamma che ha chiesto a Babbo Natale (interpretato da Enrico Santamaria di Cool Made) di dire ai suoi bambini che devono mangiare le verdure». Dell’esperienza di quest’anno di cercherà di fare tesoro in vista dei prossimi anni. «Abbiamo già idee per il prossimo Natale», assicurano dall’associazione. Nel frattempo da tutti i membri un augurio per le feste e un arrivederci al 2021.