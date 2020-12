A26: cantieri attivi durante le feste per sfruttare il basso volume di traffico

OVADA - Resteranno attivi anche durante il periodo natalizio i cantieri attualmente in corso sull'A26, la "Genova-Gravellona Toce", nel tratto compreso fra il casello di Ovada e l'allacciamento con l'A10. La decisione è stata comunicata qualche giorno fa dalla Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia "Autostrade per l'Italia" che, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha deciso di sfruttare un periodo favorevole, con basso volume di traffico, per portare avanti gli interventi di manutenzione previsti all'interno delle gallerie.

Per tutta la durata delle feste, infatti, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, il MIT stima flussi ridotti dal 30 al 60% (nei giorni festivi) in meno. Pertanto, su tutta la rete autostradale ligure, resteranno attive dieci squadre, per un totale di oltre duecento uomini che porteranno avanti gli interventi nell'ambito delle ispezioni nei fornici.

Nello specifico, fino a domani (mercoledì 23 dicembre e da sabato 2 a mercoledì 6 gennaio 2021, ndr) è previsto uno scambio di carreggiata in modalità permanente nel tratto compreso fra il casello di Masone e l'allacciamento con l'A10 - in direzione Genova - per consentire le attività di manutenzione nelle gallerie "Pero Grosso" e "Manfreida". Nella carreggiata opposta è previsto lo stesso provvedimento a partire da giovedì 24 e fino a mercoledì 30 dicembre per i lavori previsti all'interno delle gallerie Casa della Volpe" e "Monacchi". Nel tratto compreso tra Ovada e Masone, infine, sarà presente fino a domani uno scambio di carreggiata in modalità permanente, in direzione Gravellona Toce, all'altezza della galleria "Poggio" (in Valle Stura, ndr).