Assunta, il presepe con lo sfondo di Resecco

OVADA - Con l’avvicinarsi del Natale sono in allestimento anche le tradizionali rappresentazioni della natività nelle chiese della città. Ha il sapore della tradizione il presepe realizzato presso la parrocchia dell’Assunta e inaugurato lo scorso 8 dicembre. L’elemento di pregio, come ogni anno, è la presenza dello sfondo dipinto da Franco Resecco.

Segno di speranza

Disegno, pittura, xilografia. L’artista ovadese del secolo scorso era ben noto per il suo eclettismo e la creatività che ne contraddistingueva la produzione. E il cielo attorno all’allestimento della Parrocchia ne rappresenta una testimonianza, molto apprezzata in questi anni. Il presepe dell’Assunta sarà visitabile negli orari di apertura della chiesa. I volontari, pur nel rispetto delle norme di prevenzione necessarie in questa fase, non hanno voluto rinunciare a quello che è pur sempre un segno di speranza.