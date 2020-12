Al via lavori straordinari sulla strada del Termo

OVADA - Già da più di una settimana la strada del Termo sopporta un'intensità di traffico ben superiore alle sue caratteristiche. Proprio per questo, già nella mattina di oggi le due amministrazioni confinanti avvieranno lavori di tracciatura della segnaletica orizzontale sia nel tratto ligure e in quello ovadese. E' il primo provvedimento adottato dopo la conferma, avuta nella riunione di venerdì pomeriggio, del periodo prolungato di chiusura della strada 456 del Turchino. Una situazione particolarmente delicata quella della strada del Termo, stretto passaggio collinare che nel tratto ovadese termina nell'imbuto di frazione Costa o con l'alternativa di strada Requaglia, teatro di un intervento di parziale recupero del fondo stradale dopo anni di attesa ma pur sempre in condizioni precarie. Nel frattempo è partita, da parte dell'Unione dei Comuni delle Valli Orba, Stura e Leira, la richiesta di sospensione del pedaggio sull'A26 tra Masone e Ovada, come parziale compensazione dei disagi sopportati dagli abitanti dell'area impossibilitati a fruire della normale viabilità.