Gnocchetto, la strada rimarrà chiusa

OVADA - Rimane chiusa a data da destinarsi la strada 456 del Turchino. E' il responso del vertici andato in scena ieri con la presenza di tecnici, geologi e ingegneri di Provincia e Regione, del sindaco di Ovada, Paolo Lantero, dei primi cittadini della Valle Stura. "Le risultanze - spiega Lantero - chiariscono che la situazione si è ulteriormente aggravata dopo l'ultima nevicata. Non ci sono i presupposti per una riapertura in sicurezza. Sono state valutate diverse soluzioni, ognuna delle quali non di rapida realizzazione e che comunque richiedono fondi ingenti". Quella definita più percorribile dai tecnici prevederebbe una barriera paramassi sul fronte della frana che incombe sul Gnocchetto, l'installazione dei sensori di movimento per realizzare un senso unico alternato. Spesa ipotizzata 600 mila euro.