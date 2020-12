Scout: un Natale di quiz e giochi a premi su Facebook

OVADA - Si chiama “Aggiungi un post a tavola!” l’iniziativa promossa dal gruppo scout Ovada 1 che, in occasione delle feste natalizie, ha deciso di mettere alla prova gli utenti di Facebook con un interessante gioco a premi. Dal 19 al 25 dicembre, infatti, in orario serale, la pagina dell’associazione si arricchirà di immagini, quiz e indovinelli. Dovrà essere il pubblico a trovare la soluzione proprio attraverso i vari indizi, scritti o fotografici, che saranno presenti in ogni post.

Oltre al premio messo in palio ogni serata per il più veloce, è previsto un riconoscimento ancora più importante per chi totalizza più punti durante le sere. «Si tratta di un pacco di prodotti locali - spiegano gli organizzatori -. In questo modo, oltre al divertimento, vogliamo anche dare una mano e aiutare il territorio». Gran finale venerdì 25 dicembre con in palio un premio speciale.