Coronavirus: oggi in provincia 12 decessi, 103 contagi e 368 guariti

ALESSANDRIA - Oggi, nell'Alessandrino, 12 decessi, 103 contagi e 368 guariti: ecco il consueto aggiornamento dell'Unità di crisi regionale per il coronavirus.

Sono 77 le nuove vittime positive al test del Covid-19 in Piemonte, di cui 6 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 7.213: 1100 Alessandria, 439 Asti, 311 Biella, 786 Cuneo, 609 Novara, 3.327 Torino, 342 Vercelli, 229 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Gli ulteriori contagi in tutta la regione sono invece 1.106, pari al 6 % dei 18.330 tamponi eseguiti: gli asintomatici sono 489, pari al 44,2%. I casi sono così ripartiti: 371 screening, 487 contatti di caso, 248 con indagine in corso; per ambito: 201Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 851 popolazione generale.

Il totale dei positivi diventa quindi 187.172, così suddivisi su base provinciale: 16.486 Alessandria, 9.074 Asti, 6.479 Biella, 25.875 Cuneo, 14.562 Novara, 98.807 Torino, 7.044 Vercelli, 6.252 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 992 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.601 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 266 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.761 (-95 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 46.943. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.784.446 (+18.330 rispetto a ieri), di cui 859.397 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 128.989 (+3.395 rispetto a ieri): 10.691 Alessandria, 6.763 Asti, 4.118 Biella, 16.407 Cuneo, 9.798 Novara, 70765 Torino, 4.759 Vercelli, 4.434 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 609 extraregione e 645 in fase di definizione.