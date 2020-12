Pertini, l'istituto si racconta col nuovo sito

OVADA - Più che un regalo di Natale anticipato, per l’Istituto comprensivo “Pertini” di Ovada la pubblicazione di un nuovo sito internet rappresenta un ulteriore aiuto sia per gli studenti che attualmente frequentano uno degli indirizzi scolastici proposti dall’ente formativo di via Galliera sia per tutti coloro che vanno a caccia di informazioni. Oltre alla scuola secondaria di primo grado, infatti, il portale (www.icpertiniovada.edu.it) ospita anche gli aggiornamenti relativi agli altri centri didattici che ne fanno capo, dalla Scuola dell’Infanzia di via Galliera alla Scuola dell’Infanzia di via Dania, fino alle Scuole Primarie “Giovanni Paolo II” e “Damilano”.



Tour virtuale

Oltre alle aree riservate a categorie specifiche (famiglie, docenti, e personale ATA), il sito è ricco di contenuti multimediali visibili nella homepage. Attraverso immagini e video, infatti, è possibile effettuare un tour virtuale dei vari plessi scolastici ovadesi. «È disponibile, inoltre – spiegano dall’Istituto –, una pagina dedicata alla continuità che riporta le attività proposte dalla scuola secondaria di primo grado in modo innovativo in un contenitore virtuale nel quale i vari insegnanti si presentano e presentano le loro attività; sono disponibili anche le presentazioni delle insegnanti degli altri ordini scolastici che illustrano le loro attività».