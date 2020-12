Giovane escursionista morto sul monte Tobbio, soccorsi difficoltosi

GAVI - Un escursionista è morto questa mattina lungo il sentiero del monte Tobbio, nel parco naturale delle Capanne di Marcarolo. L’uomo, che era in compagnia del cognato, sembra si sia sentito male durante la salita. Immediata la telefonata al 118. I soccorsi sono stati difficoltosi, anche per la neve. Sul posto è giunto anche un Vigile del Fuoco fuori servizio che ha trovato il corpo nella neve. Probabilmente, in quel momento, il cognato si era allontanato per parlare con la centrale. Ma, al momento, non è ancora chiara la dinamica dell’intervento.

Il recupero è stato poi effettuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova. Sul posto anche il velivolo del 118.

La salma del 44enne, è stata riconsegnata alla famiglia. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri, coordinati dalla Procura.

Seguono aggiornamenti.