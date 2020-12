Barletti: cinque studenti protagonisti al concorso “Iuvenes Traslatores”

OVADA - Sono Benedetta Luciani (Amministrazione Finanza e Marketing), Syria Oliveri (Liceo delle Scienze Applicate), Davide Martino (Meccanica Meccatronica Energia), Camilla Pesce e Camilla Arlotta (Liceo Scientifico) i cinque studenti frequentanti il quarto anno dei rispettivi corsi promossi dall'Istituto Barletti di Ovada protagonisti del prestigioso concorso internazionale “Iuvenes Translatores”. Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla Commissione Europea e rivolto ai giovani nati nel 2003.

Coordinati dalle professoresse Rossella Parodi e Enrica Secondino, lo scorso 26 novembre gli alunni della scuola ovadese hanno tradotto un testo relativo a ciò che i giovani possono fare per il futuro dell’Europa, scegliendo tra due lingue comunitarie. Per la seconda volta l’Istituto Barletti figura tra le 76 scuole italiane selezionate, a fronte delle oltre 700, sparse in tutto il Vecchio Continente, coinvolte nel contest. I “giovani traduttori” del Barletti dovranno quindi vedersela con un agguerrito numero di concorrenti. Una commissione composta di traduttori ed esperti selezionerà il vincitore per ogni Paese. I risultati sono attesi per febbraio.