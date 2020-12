L'Rt scende, Natale con le famiglie unite

TORINO - Il report 30, della fase due, validato entro stasera indica un Rt a 0,68; la settimana scorsa era lo 0.76. Un dato importante, dunque, che dà modo di essere moderatamente ottimisti. "ma non può essere un liberi tutti" ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio, durante una conferenza stampa ancora in corso. Ad oggi sono 300 i piemontesi in terapia intensiva e 4.000 in letti di terapia ordinaria. "Siamo scesi di circa il 10 per cento rispetto ai giorni scorsi, ma ci confrontiamo ancora con numeri importanti" ha aggiunto il governatore.

Una buona notizia è la concessione, che dovrebbe essere ufficializzata stasera, della possibilità di spostarsi da un comune all'altro anche il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. "La lettera che ho sottoscritto, con rappresentanti di enti locali, ha avuto buon esito. Ho spiegato al Governo che siamo in una realtà di 1.200 comuni, e molti sotto i 1.000 abitanti. Ho chiesto limiti chiari e abbiamo avuto disponibilità. Ci si potrà dunque spostare solo per ricongiungimento familiare, con interesse di persone sole o anziane".