Note e colori, il video racconta il Natale ovadese

OVADA - «Ovada c’è e non si ferma». Si accenderanno martedì pomeriggio, 8 dicembre, le luci sul Natale della città. Anche in questi ultimi giorni sono andate avanti le operazioni di installazione delle luminarie offerte dai commercianti, con il contributo economico del Comune. «Rappresentano - racconta Carolina Malaspina, presidente di “Vivi Ovada” - il dinamismo e la voglia di novità degli operatori. Grazie a loro l’illuminazione sarà presente in tutte le aree già toccate lo scorso anno. La novità del 2020 sarà l’aggiunta del Borgo».

Colori, la rappresentazione delle neve e giochi di luce. Torna corso Martiri della Libertà decorato come il viale prestigioso di una grande capitale europea. Un’ulteriore conferma di come la città voglia comunque vivere le prossime feste con il calore e il senso di comunità degli anni precedenti. L’accensione generale, prevista per il giorno dell’Immacolata, riassume idealmente la voglia di ritrovarsi, di stare assieme di rispondere «presente» in un momento comunque difficile. Il simbolo è rappresentato dall’albero di dodici metri nella rotonda di piazza XX Settembre, un biglietto da visita per una città che vuole rimanere accogliente e raccontarsi all’esterno.

Per farlo con modalità adeguate ai tempi si è affidata alla capacità creativa Lorenzo e Francesco Crocco. Saranno loro a realizzare il video promozionale da utilizzare nei giorni successivi sui canali social. «Racconteremo la città in questo periodo particolare - raccontano i due giovani videomaker di Cr2 - Immagini di luminarie, dettagli di vetrine allestite a festa. Ad accompagnare la voce di Carlotta Lantero, giovane cantante che ha già rappresentato il territorio davanti alle telecamere della Rai, proporrà la sua versione di «All I want for Christmas is you”, la canzone di Mariah Carry», colonna sonora per eccellenza del Natale.

Le sorprese però non finiscono qui: sono allo studio i dettagli di un’iniziativa fissata per il 13 e il 20 dicembre. Coinvolgerà i bambini che grazie alla tecnologia potranno incontrarsi e vivere a pieno l’attesa della festa. Sostituirà per quest’anno la rassegna dei presepi, organizzata dalla Pro Loco.