In tre nei guai: hanno forzato le sbarre che bloccavano la strada del Turchino

OVADA - I Carabinieri di Ovada hanno deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato tre persone di 55, 57 e 23 anni. I militari erano stati allertati da un ingegnere della Provincia di Alessandria, responsabile per le tratte stradali, che ha riferito loro di avere fermato alcune persone sorprese nell’atto di rompere le sbarre che impediscono la percorribilità della strada provinciale 456 “del Turchino” in località Gnocchetto di Ovada.

La strada, chiusa a causa dell’allerta meteo in atto, è il punto di passaggio principale per gli automobilisti in marcia da e verso la Liguria che non transitano dal tratto autostradale A26. A causa dell’allerta meteorologica diramata per l’abbondante nevicata di ieri, la Provincia di Alessandria aveva ordinato la chiusura della citata tratta all’altezza della frazione Gnocchetto, dove dallo scorso autunno è presente una frana che impedisce il regolare passaggio dei veicoli.

Le sbarre, poste a interruzione della strada, erano già state oggetto di condotte illecite da parte di ignoti, come a giugno, quando ne fu divelta una nel corso di una precedente allerta metereologica. Nell’occasione, fu necessario l’intervento delle forze dell’ordine, addirittura poste a presidio del blocco stradale. Nell’ultima circostanza, dopo l’intervento di ieri, i Carabinieri ovadesi hanno identificato i tre autori del danneggiamento, che sono stati deferiti per avere rotto i perni di fissaggio delle due sbarre con l’intento di consentire il passaggio del loro veicolo. Le sbarresono stateripristinate e nuovamente chiuse, al fine di impedire il transito lungo la strada e garantire la sicurezza di automobilisti e cittadini.