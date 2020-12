Disagi in autostrada: giovedì un vertice in prefettura

Un sabato e una domenica da dimenticare per chi si è trovato a guidare su strade e autostrade che collegano la parte sud della provincia di Alessandria alla Liguria. Neve e cantieri i principali ostacoli di automobilisti e autotrasportatori.

Una situazione che potrebbe ripetersi già nei prossimi giorni e che andrà affrontata in maniera differente da quanto fatto nelle ultime ore per garantire la necessaria sicurezza a chi transita, soprattutto, lungo la A7 e la A26.

Su queste basi, il prefetto di Alessandria, Iginio Olita, ha convocato per giovedì 10 dicembre un tavolo di coordinamento per l’applicazione del ‘piano neve’ e per migliorare la viabilità sui tratti autostradali 'da e verso' la Liguria.

Dopo i disagi di questo fine settimana, dovuti sì alla neve ma anche ai lavori sulla A7 e sulla A26, e a seguito delle proteste dei residenti, il prefetto Olita ha chiamato a confronto i responsabili delle concessioni autostradali, la Provincia di Alessandria, i sindaci dei Comuni coinvolti e le forze dell’ordine.

Al centro del vertice - ha spiegato il prefetto - «i provvedimenti da adottare in caso si verifichi nuovamente una concausa simile a quella di questo weekend e il miglioramento del piano di comunicazione tra gli enti e la cittadinanza».