A26: autostrada aperta, stop ai mezzi pesanti fra Genova e la "bretella" di Predosa

OVADA - È interdetto solamente ai mezzi pesanti, e non a tutti i veicoli - come inizialmente previsto - il tratto compreso fra il casello di Genova Voltri e quello di Ovada. Anzi, a causa dell'allerta meteorologica, la Polstrada ha fermato i tir in transito sul Turchino ben prima delle 22, ora indicata per la chiusura della tratta (a causa del passaggio di un trasporto eccezionale).

Un blocco che ha riguardato non soltanto gli autotrasporti - che, di fatto, non hanno potuto raggiungere l'alessandrino, visto il medesimo e contemporaneo stop sull'A7 -, ma anche il trasporto pubblico. In serata, infatti, anche i pendolari dell'Acqui-Genova non hanno riscontrato problemi a rientrare dalla Liguria, dato che i bus sostitutivi (fino alla serata di oggi, domenica 6 dicembre, il capolinea dei treni è fissato alla stazione di Campo Ligure a causa di lavori sulla ferrovia, al nodo di Genova) sono stati fermati dalle pattuglie e "rimandati" a Prà.