Al via la settimana della carità

OVADA - Parte domani la “Settimana della carità” coordinata dalle volontarie della San Vincenzo. Generi alimentari non deperibili potranno essere lasciati davanti alla Parrocchia, al San Paolo, ai Padi Scolopi e ai Cappuccini negli orari di apertura. L’iniziativa andrà avanti fino al 13 dicembre. “Era un nostro dovere essere presenti in un periodo critico – spiega la presidente Nadia Alloisio – Non è stata una decisione facile ma alla fine ha prevalso la scelta affermativa”. Nel frattempo le volontarie continuano a distribuire i generi alimentari provenienti da Banco Alimentare, Bennet, Lidl e Coop con l’iniziativa “La spesa sospesa”. Secondo i dati ogni mercoledì mattina viene consegnata una media di trenta pacchi.