Neve, non solo disagi Scorci mozzafiato

Una nevicata come non se ne vedeva da anni sul territorio ovadese. Una coltre bianca è scesa nelle ultime ore su tutti i paese e nel centro zona. Diverse le segnalazioni per disagi soprattutto tra le Provinciali di collegamento. Ma c'è anche la particolare bellezza che la neve ha conferito al centro e la periferia di Ovada, Belforte, Cassinelle, Rocca Grimalda. A segnalarci queste immagini sono stati alcuni affezionati lettori. Mandaci le vostre per mostrare scenari che sembravano quasi dimenticati.