Maltempo: chiude la strada provinciale 456 "del Turchino"

OVADA - Sarà chiusa a partire dalle ore 20.00 la strada provinciale 456 "del Turchino" che, come è noto, ormai da più di un anno viene chiusa dalla Provincia di Alessandria in caso di allerta meteorologica. Proprio da Palazzo Ghilini è arrivata, qualche minuto fa, la conferma che il suddetto tratto di collegamento fra il Basso Piemonte e la Liguria sarà interdetto alla circolazione a partire dalla serata di oggi, martedì primo dicembre, a causa delle perturbazioni previste nelle prossime ore. In particolare, secondo il bollettino pubblicato dall'Arpa, è previsto uno stato di allerta gialla in Piemonte e arancione in Liguria. La riapertura è prevista a cessata allerta, anche a fronte delle frane che, proprio nella zona di confine, limitano la larghezza della carreggiata.