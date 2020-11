Acqui-Genova: modifiche alla circolazione nel weekend

OVADA - Proseguiranno nei prossimi due fine settimana i lavori di potenziamento infrastrutturale eseguiti da Rfi nel nodo di Genova. La conferma è arrivata qualche giorno fa direttamente da Trenitalia che, nei weekend del 28 e 29 novembre e 5 e 6 dicembre prossimi tornerà a proporre – anche sull’Acqui-Genova – il servizio integrato treni più bus.

Nello specifico, a partire dalle ore 14.00 di sabato e per l’intera giornata di domenica, i convogli regionali in circolazione sulla tratta avranno origine e termine corsa alla stazione di Campo Ligure-Masone, anziché al tradizionale capolinea di Genova Brignole che, a sua volta, sarà raggiungibile solamente attraverso i pullman (che non effettuano il servizio di trasporto di bici a seguito del viaggiatore) messi a disposizione dall’azienda stessa.

L’orario di partenza e di arrivo dei mezzi potrà variare in funzione delle condizioni del traffico. Per chi dovrà recarsi alle stazioni di Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele, invece, sarà necessario l'utilizzo dei bus “targati” AMT o ATP.