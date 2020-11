Saamo, il futuro parla romano

OVADA - I bus hanno svolto il loro servizio come in tutti gli altri giorni mentre il destino dell'azienda, di fatto in fase di liquidazione, prendeva una direzione inattesa. Sarebbe Trotta Bus Service, azienda del trasporto proveniente da Roma, il soggetto in procinto di rilevare il ramo d'azienda del trasporto. Per la conferma si dovrà attendere l'esito delle verifiche di rito. L'impresa avrebbe presentato la migliore tra le due offerte pervenute nei termini stabiliti. Ufficialmente non parlano né i vertici di Saamo, né i sindaci dell'Ovadese.

Tutti i dettagli su "l'ovadese" in edicola da giovedì 26 novembre