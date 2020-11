Disagio abitativo: in scadenza il bando pubblico del Consorzio Servizi Sociali

OVADA - E' disponibile al seguente link il bando pubblicato dal Consorzio Servizi Sociali per fronteggiare l'emergenza abitativa causata o "amplificata" dalla diffusione del "Covid-19". A tal proposito l'ente di via XXV aprile rende noto che, fino alle ore 12.00 di lunedì 30 novembre è possibile presentare la domanda per l’attribuzione di contributi volti al contrasto del disagio abitativo per l’anno 2020 da parte di coloro che possiedono i requisiti di accesso di seguito indicati.

A tal proposito qualche settimana fa Palazzo Delfino dispose un finanziamento straordinario di 50 mila euro a contrasto del fenomeno. Un contributo che sarà impiegato a parziale coperture di rate per mutuo contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, come risorse per il pagamento degli affitti nell’anno in corso o delle spese condominiali. Una volta presentata la domanda sarà il Consorzio Servizi Sociali a stilare una graduatoria composta da elementi di valutazione della complessiva situazione di bisogno degli ovadesi che ne avranno fatto richiesta. Ulteriori informazioni e documentazione a questo link.