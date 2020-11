San Paolo, chiusa la filiale della banca

OVADA - "Motivazioni organizzative". Un messaggio (nell'immagine), scritto a mano all'ingresso per comunicare la chiusura a data da destinarsi della filiale della banca San Paolo di via Cairoli a Ovada. Il foglio ha fatto il giro dei social, in mattinata, provocando più di un dubbio tra i cittadini che in mattinata avrebbero dovuto accedere per le loro operazioni. In attesa di notizie più certe, la comunicazione rimanda ad altre modalità (sito e app) per le operazioni urgenti. (Pezzo in aggiornamento)