Ospedale, Raviolo commissario straordinario per l'emergenza coronavirus

ALESSANDRIA - L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha nominato nel pomeriggio Mario Raviolo - direttore regionale del 118 e della Struttura di maxi emergenza regionale - commissario straordinario per l’emergenza coronavirus dell’Azienda ospedaliera 'Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo' di Alessandria. Raviolo collaborerà dunque con il dg Giacomo Centini.

Ravetti: "Quali le ragioni?"

Sul tema è subito intervento il consigliere regionale Pd Domenico Ravetti, insieme al gruppo consiliare dem alessandrino: "Il partito che esprime l’assessore regionale alla Sanità, la Lega, ha risposto alle nostre preoccupazioni sulla gestione complessiva dell’emergenza Covid-19 definendoci iene e sciacalli - commenta - Noi non abbiamo espresso alcun giudizio sull’operato dei dirigenti delle Aziende Sanitarie Regionali perché avevamo come unico obiettivo quello di evidenziare i problemi per trovare insieme le necessarie soluzioni.

Leggiamo però che di domenica, in una fase di regressione dei contagi, pur nella massima allerta per le note criticità che ci obbligano nella 'zona rossa', l’assessore alla Sanità ha deciso di commissariare proprio per l’emergenza Covid-19 l’ospedale di Alessandria che è hub di riferimento per il quadrante Asti-Alessandria. Non vorremmo nuovamente essere giudicati, come in questi giorni è stato fatto 'iene o sciacalli”, ma sarebbe utile, in particolare per non allarmare i cittadini, conoscere le ragioni che hanno portato repentinamente a modificare gli assetti del vertice della nostra Azienda".

Antinucci: "Mai vista una cosa del genere"

Rincara la dose il segretario cittadino del Pd, Rapisardo Antinucci: "Ad aprile 2020 - scrive in un post su Facebook - il presidente Cirio caccia il signor Raviolo dall'Unità di crisi della Regione Piemonte per manifesta incapacità. Tra l'altro si rese protagonista del rifiuto di medici di supporto che la Protezione civile offriva al Piemonte. Ora cosa fa Cirio? Nomina Raviolo commissario straordinario dell'Ospedale di Alessandria per la lotta contro il Covid. In 40 anni di attività politica non avevo mai visto una cosa del genere. Compensazioni ed equilibri politici del centrodestra sulla salute dei cittadini".