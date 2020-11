Rapporto Eduscopio: «Il Liceo Linguistico delle Madri Pie al primo posto in provincia»

OVADA - «Gli insegnamenti che ho ricevuto nell’ultimo quinquennio mi hanno permesso, anche in seguito al mio trasferimento all’estero, di sentirmi cittadina del mondo». Prima ancora del riconoscimento assegnato dalla Fondazione Agnelli, nell’ambito del rapporto Eduscopio, il Liceo Linguistico proposto dall’Istituto “Santa Caterina – Madri Pie” ha ricevuto un importante apprezzamento anche da una giovane ex studentessa fresca di diploma che, dopo aver terminato il corso e sostenuto l’esame di Stato in tempi di pandemia, ha lasciato la Penisola per proseguire gli studi in un’altra nazione europea.

Alle belle parole spese qualche giorno fa da chi ha ancora un bel (e fresco) ricordo dei cinque anni trascorsi sui banchi di via Buffa, ha fatto seguito un certificato che, per l’Istituto ovadese, non può che avere un peso specifico di primaria importanza. Secondo il rapporto nazionale “Eduscopio”, infatti, il Liceo Linguistico del “Santa Caterina – Madri Pie” si colloca al primo posto in provincia di Alessandria. «Questo riconoscimento premia la serietà e il lavoro svolto quotidianamente dai docenti» ha commentato la preside Luciana Repetto.

Non è la prima volta che la scuola ovadese si distingue in una graduatoria regionale o nazionale. Lo scorso anno (e, in precedenza, nel 2017) l’Università degli Studi di Genova conferì all’Istituto il premio Iris – acronimo di Indicatore di Rendimento Interfacoltà Studenti –, il riconoscimento assegnato annualmente alle eccellenze scolastiche del territorio.