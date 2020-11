Rebba: capriolo sbranato, il DNA dirà se è stato un lupo

OVADA - Sono stati ritrovati su un terreno privato, a pochi metri dalla sede stradale, i resti di un capriolo sbranato da un animale selvatico. In attesa dell’esito dei tamponi per la rilevazione del DNA, tutti gli indizi portano a un lupo che, nel bel mezzo di un’area ombrosa e boschiva – posta fra il torrente Orba e la strada – avrebbe sferrato l’attacco. L’episodio è avvenuto sabato scorso lungo la strada Rebba, nei pressi della zona dell’Orto. Maggiori informazioni sul numero de "l'ovadese" in edicola da stamattina, giovedì 19 novembre 2020.