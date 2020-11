Dieci sanzioni per spostamenti non consentiti nell'Ovadese

OVADA - I Carabinieri di Ovada hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 58enne romeno che, sottoposto ad accertamento a mezzo etilometro, è risultato avere un tasso alcoolemico pari a 1,12 g/l. I Carabinieri gli hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo.

Gli stessi militari, nel corso di appositi servizi predisposti allo scopo di contenere la pandemia di Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente cinque persone: due romeni di 58 e 49 anni per la violazione del divieto di spostamento; un 28enne e due brasiliani di 21 e 25 anni per la violazione dell’obbligo di permanere in abitazione negli orari stabiliti.



I Carabinieri di Molare e Rivalta Bormida, nel corso di servizi analoghi, hanno sanzionato cinque persone sorprese in violazione del divieto di spostamento dal comune di residenza senza compravate esigenze. Si tratta di un marocchino 35enne, un macedone 50enne con pregiudizi di polizia, una macedone 52enne, un 56enne con pregiudizi di polizia e un 27enne.