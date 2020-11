Tiranti torna con i Labyrinth, nuovo album a gennaio

OVADA - C'era grande attesa tra gli appassionati del genere per il ritorno dei Labyrinth, la storia formazione del metal capeggiata da Roberto Tiranti, cantante solista e frontman di diverse band, docente di canto presso la scuola "A. Rebora" di Ovada. Il singolo "The absurd circus" uscito qualche giorno fa precede la pubblicazione del nuovo album "Welcome to the absurd circus”: undici tracce inedite fortemente condizionate dallo scenario che stiamo vivendo. “Quando parlo di “circo” riferito alla pandemia- spiega Tiranti- mi riferisco al popolo dei negazionisti, all'informazione, al modo di comunicare spesso contradittorio anche delle grandi testate. Le fake news del mondo social che stanno portando a galla un grave analfabetismo funzionale nelle persone”. Il brano parla anche della distanza fisica che rischia di allontanarci anche emotivamente. "Non mi pare - ribadisce l'artista - che stia uscendo il meglio delle persone".