Referti e pratiche a portata di video

ALESSANDRIA - Prenotare, pagare, delegare, scaricare i referti e stamparli, effettuare pratiche, tutto senza necessità di recarsi agli sportelli. E poi schede descrittive sui servizi che si possono utilizzare (pratiche amministrative, servizi informativi, documenti), modalità per accedere, possibilità di pagare, scegliere o cambiare medico...

Tutto questo (e anche altro) in un unico portale, www.salutepiemonte.it, ovvero la "svolta digitale" presentata pochi minuti fa. Un valido aiuto per i cittadini che, così facendo, possono non solo avere a portata di mano i servizi, ma evitano di recarsi agli sportelli, cosa che, soprattutto in questo periodo, è fondamentale.

Per accedere bastano spid o carta d'identità elettronica. Ma, per alcuni servizi, è sufficiente, ad esempio, il numero della ricetta o magari il codice fiscale. Il tutto con la massima tutela della privacy, come è stato spiegato.

Alla conferenza stampa (a distanza) è intervenuto anche l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, che, dopo avere ricordato che siamo in un periodo di "emergenza senza precedenti", ha illustrato i punti chiave del portale, sottolineando come il Piemonte sia impegnato in una fondamentale svolta digitale.

"Vogliamo migliorare i processi di cura e incrementare la qualità dei servizi - ha aggiunto Antonino Ruggeri del Controllo di gestione dei sistemi informativi - C'è anche la possibilità, ad esempio per un anziano, di delegare i figli alla consultazione della propria documentazione. Il messaggio che vogliamo fare passare è che è totalmente sostituito il referto cartaceo e, ove possibile, anche le immagini di radiologia".

Il direttore amministrativo dell'AslAl, Francesco Arena, ha spiegato che la nostra Asl è quella, in Italia, col maggior numero di cartelle cliniche digitalizzate.