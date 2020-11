Firmato il nuovo Dpcm: cosa chiude da domani?

ROMA - Firmato poco prima dell'ora di pranzo il nuovo Dpcm che regolamenterà la vita degli italiani fino al prossimo 3 dicembre.

Attraverso questo documento, il ministro della Sanità Roberto Speranza e le Regioni si coordineranno per ulteriori chiusure dei territori, suddivisi in zone verdi, arancione o rosse a seconda della gravità dell'impatto dei contagi sulle strutture sanitarie e su altri 21 parametri elaborati dall'Istituto superiore di Sanità.

Le norme entreranno in vigore domani, giovedì 5 novembre, e tutto lascia presagire - ma l'ufficialità si avrà nel pomeriggio, dopo l'arrivo degli ultimi dati - che il Piemonte possa essere dichiarato da subito 'zona rossa': il che vuol dire lezioni di scuola in presenza solo fino alla prima media, negozi del piccolo commercio chiusi (ma parrucchieri aperti) così come bar, ristoranti e centri sportivi. Stop anche ai mercati: restano aperti solo quelli alimentari, così come supermercati, farmacie ed edicole. Divieto, infine, di spostarsi al di fuori del proprio Comune, se non per comprovate esigenze di lavoro o salute. Necessaria comunque l'autocertificazione.

