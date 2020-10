Medico di base: gli orari dell'ambulatorio nei paesi

OVADA - Con l'inserimento di un nuovo, definitivo, medico di famiglia per alcuni paesi dell'Ovadese, sono stati comunicati anche gli orari di apertura dei rispettivi ambulatori dove rivolgersi in caso di necessità. Il dottor Giovanni Pessano sarà a Montaldo il lunedì (15.00 - 18.00) e al giovedì (10.30 - 12.30), il martedì a Cremolino (10.30 - 12.30) e a Cassinelle (17.00 - 19.00), a Rocca Grimalda il mercoledì (15.00 - 18.00), a Trisobbio il giovedì (17.00 - 19.00), il venerdì a Carpeneto (9.30 - 12-30). La reperibilità telefonica è assicurata al 347.11.95.863 da lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 12.30 e tra le 14.00 e le 16.00. Al sabato tra le 10.00 e le 12.00. La richiesta di ricette per terapie croniche potrà essere inviata tramite whatsapp o l’indirizzo dottpessano@gmail.com.