Ovadese, brutto stop interno col Bacigalupo

OVADA - Non c'è pace in casa Ovadese. La squadra di Raimondi perde anche contro il modesto Bacigalupo: 1-2 al termine di una gara in cui la squadra di casa ha sprecato una marea di occasioni. Si capisce che il pomeriggio non sarà semplice al 25'. Mischia in area, colpo di testa di un giocatore ovadese respinta con un braccio di un difensore. Rigore per l'arbitro Nour. Rosset calcia a lato tra l'incredulità generale. Al 29' rapida fuga sulla destra di Herrera. Sulla palla al centro irrompe Silvestri che nel tentativo di anticipare Sandjo batte Gaione.

Il finale di primo tempo è eloquente. Al 40' Barletto da destra mette al centro per Spriano che spedisce alto di testa. Allo scadere è l'Ovadese a colpire la traversa in mischia. Prima del riposo ancora Spriano di testa impegna Toscano in una gran deviazione.

Nella ripresa c'è Oberti, esterno d'attacco appena prelevato dal Castellazzo a faro coppia con Rosset. Gallo calcia alto da buona posizione. Arriva però il raddoppio ospite Gaione devia in calcio d'angolo una conclusione di Sandjo al termine di un rapido contropiede. Sul corner la palla finisce in area, per il centravanti è facile battere il portiere di casa. L'Ovadese ha ancora la forza di accorciare le distanze proprio con Oberti che si inserisce in area sul servizio di Gallo e anticipa Toscano. Non succede moltissimo nell'ultimo quarto d'ora con la squadra torinese che controlla abbastanza agevolmente.